Hallerbos, la fioritura della foresta incantata [GALLERY]

In Belgio, nel comune di Halle, sorge la “foresta blu” di Hallerbos: 552 ettari di terreno in primavera si ricoprono di un tappeto di giacinti dalle sfumature dal turchese al violetto, dal blu scuro all’azzurro, che attirano migliaia di visitatori per uno spettacolo naturale mozzafiato.

La foresta è costituita principalmente da faggi, ma non mancano querce, aceri, tigli. L’appuntamento per vivere questa magnifica fioritura primaverile va dalla seconda metà di aprile ai primi giorni di maggio.