Harry e Meghan presentano il Royal Baby al mondo: le FOTO

Harry e Meghan hanno presentato al pubblico il figlio primogenito: “E’ molto tranquillo, con un carattere dolcissimo“, hanno dichiarato. Il bimbo è stato presentato alla stampa avvolto in una coperta bianca, al castello di Windsor, davanti la porta chiusa della St.George’s Hall.

Il piccolo è nato due giorni fa ed è ancora in attesa di un nome.

“Ho i due migliori ragazzi del mondo. Sono molto felice“, ha commentato Meghan Markle, mentre orgogliosa guardava il marito, il principe Harry, tenere tra le braccia il nuovo Royal Baby. “E’ davvero calmo“, ha aggiunto la Duchessa di Sussex, e Harry ha replicato: “Non so da chi abbia preso“.

Il Royal Baby è settimo in linea di successione al trono.

Oltre al nome, resta da stabilire anche il titolo del piccolo (deciderà la bisnonna, la regina Elisabetta).