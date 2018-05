Hawaii, esplode il vulcano Kilauea: stato di massima emergenza [FOTO e DETTAGLI]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Massima emergenza alle Hawaii per la devastante esplosione sulla cima del vulcano Kilauea, con una eruzione che ha provocato una colonna di fumo e cenere alta oltre nove chilometri che è destinata ad abbattersi sull’arcipelago.

L’esplosione è stata preceduta da una serie di terremoti, di cui il più forte che ha raggiunto una magnitudo di 4.4. Le scosse hanno provocato danni alle strade e agli edifici.

L’esplosione è avvenuta circa alle 6 dopo due settimane di attività vulcanica che hanno causato l’apertura di più di una dozzina di crepe lungo il versante orientale del cratere che continua ad eruttare lava nell’area circostante. Almeno 26 case sono state distrutte e la zona è stata evacuata.

Il vulcano delle Hawaii Kilauea è esploso dalla sua cima, sparando un polveroso pennacchio di cenere alta circa 9 Km. Mike Poland, un geofisico dell’U.S. Geological Survey, ha confermato l’esplosione.

Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo. Un’eruzione del 1924 uccise una persona e inviò rocce, polvere e cenere nell’aria per 17 giorni.

I geologi hanno predetto che l’esplosione potrebbe liberare il vapore intrappolato dall’acqua sotterranea, quasi come se ci fosse una pentola a pressione da cucina. Massima allerta e rischi per la popolazione: le comunità a un miglio o due di distanza possono essere ricoperte da frammenti o spolverate di ceneri non tossiche, spiegano gli esperti. I

l vulcano erutta ininterrottamente dal 1983. È uno dei cinque vulcani della Big Island delle Hawaii e l’unico attualmente in eruzione.