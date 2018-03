HTC lancia HTC Desire 12 e HTC Desire 12+, i due nuovi smartphone della famiglia Desire con un display widescreen in formato 18:9

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I video hanno un aspetto decisamente migliore se in formato widescreen, il telefono deve rispecchiare il proprio stile e le foto devono apparire perfette per Instagram. La generazione digitale si aspetta molto da uno smartphone e oggi HTC ha svelato due nuovi telefoni dalle caratteristiche da top di gamma ad un prezzo accessibile.

Offrendo esperienze simili in due pacchetti diversi, HTC Desire 12 da 5,5 pollici e HTC Desire 12+ da 6 pollici sono sorprendentemente sottili e comodi da tenere in mano nonostante grandi schermi in formato 18:9. Le caratteristiche di entrambi i telefoni includono:

Un grande schermo facile da maneggiare. Più video YouTube, esperienze di gioco più ricche e film più coinvolgenti. Grazie a una visualizzazione più ampia e alla funzione scorrimento è possibile tenere sotto controllo tutto ciò di cui si ha bisogno con un semplice tocco.

Più video YouTube, esperienze di gioco più ricche e film più coinvolgenti. Grazie a una visualizzazione più ampia e alla funzione scorrimento è possibile tenere sotto controllo tutto ciò di cui si ha bisogno con un semplice tocco. La possibilità di catturare i momenti speciali. Con i due nuovi smartphone della linea Desire è possibile scattare foto vivide, giorno e notte, grazie alla fotocamera principale da 13MP che include l’autofocus a rilevamento di fase per una maggiore nitidezza in movimento. HTC Desire 12+ offre anche una doppia fotocamera che consente di rifocalizzare le foto dopo lo scatto per ottenere l’effetto artistico sfocato Bokeh.

Con i due nuovi smartphone della linea Desire è possibile scattare foto vivide, giorno e notte, grazie alla fotocamera principale da 13MP che include l’autofocus a rilevamento di fase per una maggiore nitidezza in movimento. HTC Desire 12+ offre anche una doppia fotocamera che consente di rifocalizzare le foto dopo lo scatto per ottenere l’effetto artistico sfocato Bokeh. Funzioni intelligenti. HTC Sense Companion semplifica la vita grazie alla funzione Smart Alarms che risponde al proprio calendario, Battery Saver che ricorda di mettere in carica il telefono prima di uscire di casa e altri miglioramenti delle prestazioni per cancellare file inutili e liberare spazio prezioso.

HTC Sense Companion semplifica la vita grazie alla funzione Smart Alarms che risponde al proprio calendario, Battery Saver che ricorda di mettere in carica il telefono prima di uscire di casa e altri miglioramenti delle prestazioni per cancellare file inutili e liberare spazio prezioso. Qualità intrinseca e stile premium. Richiamando la straordinaria superficie liquida delle serie U11, HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ incorporano una resistente superficie posteriore in vetro acrilico con un nuovo look aerodinamico. La scocca e i bordi perfettamente curvi danno un tocco ricercato e si uniscono armoniosamente ai colori dinamici dallo stile unico.

DISPLAY

Grande da vedere, piccolo da tenere​: ​HTC Desire 12+ vanta il più grande schermo display da 6 pollici della serie Desire e, insieme al display da 5,5 pollici di HTC Desire 12, si rimane facilmente colpiti dall’eleganza di entrambi gli smartphone. Il design moderno ed elegante mostra la bellezza della serie U con l’iconica superficie liquida che avvolge i telefoni dal formato in 18:9 più compatti e leggeri mai realizzati da HTC.

Grande schermo facile da tenere​: ​Con gli splendidi schermi in vetro da 18:9 e 2,5D, HTC Desire 12 e Desire 12+ offrono un’esperienza di visualizzazione più ampia e migliore. La sottile cornice e la funzionalità di scorrimento in qualsiasi punto dello schermo offrono una comoda esperienza d’utilizzo e permettono di maneggiare facilmente il telefono con una sola mano.

FOTOCAMERA

​ Per conservare i momenti speciali ​ : ​ Grazie alla fotocamera principale da 13MP di HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ è ora possibile catturare foto bellissime e vivide sia di giorno che di notte. Inoltre, grazie all’effetto Bokeh l’autofocus con rilevamento di fase assicura dettagli chiari anche se il soggetto è in movimento.

Grazie alla fotocamera principale da 13MP di HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ è ora possibile catturare foto bellissime e vivide sia di giorno che di notte. Inoltre, grazie all’effetto Bokeh l’autofocus con rilevamento di fase assicura dettagli chiari anche se il soggetto è in movimento. Foto artistiche ad ogni scatto ​ : ​ Le doppie fotocamere di HTC Desire 12+ catturano più punti focali simultaneamente, consentendo di rimettere a fuoco le fotografie dopo averle scattate o aggiungendo un effetto sfocato. Inoltre, grazie all’effetto Bokeh è possibile ottenere primi piani nitidi e sfondi naturalmente sfocati per fotografie più artistiche.

Le doppie fotocamere di HTC Desire 12+ catturano più punti focali simultaneamente, consentendo di rimettere a fuoco le fotografie dopo averle scattate o aggiungendo un effetto sfocato. Inoltre, grazie all’effetto Bokeh è possibile ottenere primi piani nitidi e sfondi naturalmente sfocati per fotografie più artistiche. Ritratti nitidi in qualsiasi ambiente​: ​È possibile ottenere autoscatti chiari e ben illuminati grazie ad un flash LED frontale o godersi la luce tenue dei selfie per una luce naturale in qualsiasi ambiente. L’ampia apertura ƒ/2.0 della fotocamera frontale di HTC Desire 12+ consente di ottenere più luce per dettagli accurati in condizioni di scarsa luminosità.

HTC SENSE COMPANION

Smart Alarms​: ​HTC Sense Companion aiuta a ricordare in anticipo gli eventi imminenti o le festività e persino a spegnere le sveglie durante le vacanze per permettere all’utente di dormire più a lungo.

Risparmio Energetico​: ​A volte può capitare di esser troppo di fretta per accorgersi che il proprio telefono sia completamente carico. HTC Sense Companion è tanto intelligente da controllare se in quel giorno l’utente ha fissato appuntamenti e ricordargli, nel caso, di mettere sotto carica lo smartphone o di portare con sé un power bank.

HTC Sense Companion: ​HTC Sense Companion assicurerà che il telefono funzioni alla velocità ottimale e suggerirà di cancellare file e app inutilizzate per avere più spazio.

HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ saranno disponibili nel canale e-commerce di HTC Italia ​​nelle colorazioni Cool Black e Warm Silver. Prezzo e disponibilità ​per il nostro Paese​ ​saranno comunicati​ ​nelle prossime settimane.

* La doppia fotocamera è disponibile solo su HTC Desire 12+.