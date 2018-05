Più grande, più potente e più accattivante che mai: HTC svela HTC U12+, il suo nuovo top di gamma [GALLERY]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

HTC ha presentato oggi HTC U12+, la sua ultima dimostrazione di innovazione tecnologica, facilità d’uso senza rivali e cura nel design. HTC U12+ è il telefono top di gamma più grande e ambizioso di HTC, dotato di display 6” con schermo 18:9, ancora più facile da utilizzare grazie Edge Sense 2 che permette di scattare foto, attivare l’assistente vocale e molto altro solo tramite il gesto di una mano. Principali caratteristiche dI HTC U12:

Edge Sense 2: Una nuova esperienza di feedback tattile permette di utilizzare i bordi di U12+ come modalità più semplice e intuitiva per interagire con il telefono. Il nuovo Edge Sense riconosce quale mano si sta usando, garantendo la massima libertà di utilizzo con una sola mano per stringere, toccare due volte e tenere premuti i lati del dispositivo per realizzare foto e video, ingrandire le mappe, muoversi sullo schermo e qualsiasi altra interazione poiché è personalizzabile all’infinito.

Tra le migliori fotocamere del mercato: La doppia fotocamera principale e la doppia fotocamera frontale permettono di scattare foto artistiche meravigliose con effetto boke come una reflex. Grazie a UltraSpeed Autofocus 2 non si perderà mai nessuno scatto, e con HDR Boost 2 sarà possibile scattare foto fantastiche con qualsiasi luce. Lo zoom ottico 2x della fotocamera principale e lo zoom digitale 10x consentono di essere sempre pronti a scattare un primo piano, mentre lo zoom video Sonic Zoom permetterà di “ingrandire” un particolare audio o video. Inoltre, con lo zoom automatico one-touch, sarà quasi come avere Hollywood a portata di mano. La qualità delle foto è così elevata che U12+ ha totalizzato un punteggio DxOMark superiore a 100 – uno dei risultati più alti del mercato per la categoria smartphone con doppia fotocamera.

HTC BoomSound e audio USonic senza precedenti: Un’incredibile esperienza del suono grazie agli altoparlanti BoomSound più potenti che mai e agli auricolari USonic con cancellazione attiva del rumore per evitare distrazioni indesiderate. Gli auricolari USonic si adattano perfettamente alla fisionomia di qualsiasi orecchio per personalizzare il suono a seconda di chi ascolta, così da far sentire ogni singola nota alta con precisione cristallina e ogni linea di basso con la massima potenza.

Design Liquid Surface: L’U12+ presenta un design ancora più artistico caratterizzato da bordi dello schermo ultrasottili e nuovi pulsanti sensibili alla pressione racchiusi in colori vivaci senza precedenti. Il colore Translucent Blue esalta la bellezza del telefono, mentre il nero Titanium Black gli dona un aspetto straordinariamente sofisticato e infine il rosso Flame Red offre sfumature dinamiche per il look più dinamico che HTC abbia mai creato.

Potenza e prestazioni: Le specifiche sono a livello di top di gamma sotto ogni aspetto. Il processore Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform permette di ottenere grafica e velocità senza precedenti, per ampliare il modo di vedere, ascoltare e interagire con il mondo mentre si usa il telefono. Dotato di 6GB di RAM standard e spazio di archiviazione fino a 128 GB, U12+ ribalta le aspettative sulla potenza e le prestazioni che ci si può aspettare dal un telefono.

HTC U12+ sarà disponibile in Italia in pre-ordine nei colori Translucent Blue e Titanium Black a partire da oggi a questo link al prezzo di 799 euro, IVA inclusa (con il 10% di sconto per gli iscritti a HTC Club). Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le pagine seguenti o visitare il sito htc.com/it