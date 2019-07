Il maltempo flagella le Alpi, Svizzera devastata da tempeste di pioggia, vento e grandine [FOTO]

La cappa di calore dei giorni scorsi, in Svizzera, ha lasciato il campo a un’ondata di Maltempo con forti temporali e venti: un carroponte da 400 tonnellate e’ crollato venerdi’ sera nel porto renano di Birsfelden, senza causare feriti. Due giorni fa Zermatt aveva subito un’alluvione senza pioggia a causa dello scioglimento del ghiacciaio. Oggi la polizia di Basilea Campagna conta 188 rapporti di danni dovuti ai forti temporali, relativi soprattutto ai comuni di Muttenz, Birsfelden et Munchenstein. Si tratta in gran parte di alberi divelti, rami caduti sulle strade e cantine allagate. Nel canton Berna sono state circa 70 le chiamate alle centrali operative di intervento, indica la polizia. Le principali regioni del cantone interessate sono state l’Oberland, il Giura e il Seeland, dove sono caduti alberi e alcune barche sono state danneggiate.