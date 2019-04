Immagini shock dal Giappone: enorme squalo bianco soffocato da una tartaruga [FOTO]

Le scioccanti immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo mostrano il corpo di un grande squalo bianco morto per soffocamento a causa di una tartaruga marina in Giappone. Le macabre immagini catturano la creatura di 2.041kg cosparsa di sangue mentre parte della sua preda rimane bloccata tra le sue terrificanti fauci. Il pescatore Greg Vella ha postato sui social network le immagini, spiegando che lo squalo, ormai privo di vita, è stato trovato catturato in una rete da pesca.

Vella ha spiegato che era impegnato nella pesca commerciale di tonni quando ha sentito alla radio che c’era uno squalo bianco che nuotava lì intorno con una grande tartaruga marina in bocca: “Le persone hanno iniziato a farci su delle battute, quini non ci ho fatto molta attenzione. Il giorno seguente, è stato trovato morto, intrappolato in una rete. I capitani con cui ho parlato che hanno visto il grande squalo il giorno prima, hanno detto che sembrava vicino alla morte, poiché non riusciva a rimuovere la grande tartaruga”. Tuttavia, anche il fatto che lo squalo sia rimasto impigliato nella rete potrebbe aver contribuito alla sua morte.

Dopo la loro pubblicazione sui social da parte di Vella, gli utenti hanno condiviso queste raccapriccianti immagini, che sono ben presto diventate virali.

Si stima che i grandi squali bianchi abbiano una forza del morso di circa 300kg, quindi bisogna dire che la tartaruga ha compiuto davvero un ottimo lavoro nel riuscire a resistere alla terrificante morsa delle sue fauci. Questi mostri del mare possono crescere fino a 6 metri di lunghezza. L’esemplare più grande del mondo è conosciuto come Deep Blue: 50 anni, 2,5 tonnellate di peso e 6 metri di lunghezza. Si ritiene che gli squali bianchi vivano fino a 70 anni e che possano nuotare a 56km/h a profondità di quasi 1.200 metri.