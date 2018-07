Incendi in California: divampa il “Ferguson fire” vicino al Parco Nazionale di Yosemite [GALLERY]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Divampa il “Ferguson fire” nella Stanislaus National Forest, vicino allo Yosemite National Park, in California: l’incendio che ha provocato la morte di un vigile del fuoco ha raddoppiato le sue dimensioni nel giro di 3 giorni, secondo quanto reso noto ieri dalle autorità locali.

Secondo lo US Department of Agriculture il “Ferguson fire” si è esteso per 22,892 acri (92.6 km quadri) e finora solo il 7 % è sotto controllo.