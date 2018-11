Incendi in California, 260 tra morti e dispersi per il “Camp Fire” e il “Woolsey Fire”: inferno di fuoco scatenato dalle “condizioni meteo estreme” [FOTO e VIDEO]

1 /81 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Gli incendi che stanno infuocando la California non sono stati ancora arginati, e il bilancio è sempre più drammatico: con 31 morti accertati e 228 dispersi, è il peggiore di sempre per gli incendi nel Paese, peggio persino del Griffith Park Fire che nel 1933 colpì la contea di Los Angeles provocando 29 vittime. Stavolta i rogi che devastano lo Stato USA sono due: il “Camp Fire“, nel Nord della California (a Paradise e sui rilievi della Sierra Nevada), e il “Woolsey Fire” nel Sud dello Stato, nella nota meta turistica VIP Malibu e nell’area intorno a Los Angeles.

I pompieri che combattono il ‘Woolsey Fire‘ fanno sapere che “si preparano al ritorno dei venti pericolosi di Santa Ana che potrebbero alimentare le fiamme“; si tratta di venti caldi e secchi provenienti dall’interno. Da giovedì pomeriggio ‘Woolsey’ ha divorato oltre 30mila ettari, distrutto almeno 177 edifici e domenica mattina era stato portato sotto controllo solo per il 10%.

Quanto al ‘Camp Fire‘, alimentato da venti violenti è divampato giovedì, diventando il rogo più distruttivo mai registrato in California, con oltre 6.700 edifici distrutti a Paradise, città di 27mila abitanti a nord di Sacramento. Al momento l’incendio ha bruciato più di 40mila ettari ed è stato portato sotto controllo solo per il 25%. Le autorità stimano che ci vorranno in totale tre settimane per portare sotto controllo completamente le fiamme nella zona.

Tra le case distrutte, tantissime ville di lusso frequentate da personaggi famosi. Intanto il numero delle persone evacuate è salito a 250 mila, come tutta la popolazione della Città di Verona.

Intanto sulle cause degli incendi prende sempre più piede la pista meteorologica. Eccezionali condizioni di siccità prolungata, caldo anomalo e forti venti sarebbero secondo le prime indagini tecniche all’origine di roghi così devastanti ed estesi. L’ultimo dramma legato ai cambiamenti climatici.