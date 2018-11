Incendi, la California continua a bruciare: decine di morti e centinaia di dispersi, il bilancio peggiore dal 1933 [GALLERY]

1 /92 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Col passare delle ore diventa sempre più grave il bilancio degli incendi che stanno devastando il centro/sud della California: secondo le autorità locali, al momento sono stati confermati 31 morti e 228 dispersi. Si tratta del bilancio peggiore per incendi in questo Stato Usa dal 1933.

Lo sceriffo della contea di Butte ha reso noto ieri il ritrovamento di altre 6 vittime, 5 in un’abitazione ed una in un’auto nella città di Paradise.

Quello nella contea di Butte è considerato attualmente il maggiore incendio segnalato nello Stato e il più distruttivo della sua storia. Le fiamme sono state contenute al momento solo al 25% e il loro pieno controllo non sarebbe prevedibile a breve.

In tutto attualmente sono 6 i fronti, 3 dei quali considerati di maggiore entità.

Oltre 50mila persone sono ancora costrette fuori casa, di cui 1.300 in rifugi. Nessun nuovo ordine di evacuazione è stato dato da sabato a oggi ma le autorità hanno avvertito di restare in allerta a causa delle condizioni meteo avverse, con forti venti e bassa umidità.

I pompieri che combattono il “Woolsey Fire” nel sud fanno sapere che “si preparano al ritorno dei venti pericolosi di Santa Ana che potrebbero alimentare le fiamme“, venti caldi e secchi provenienti dall’interno.

Cadaveri irriconoscibili, sono rimaste solo le ossa. La protezione civile disloca stazioni di rilevamento DNA

Nelle aree più colpite la scena appare spettrale, con boschi e villaggi ridotti a un cumulo di cenere, e le poche zone risparmiate dal fuoco avvolte in un clima surreale, con case e strutture abbandonate e strade completamente deserte.

Penosa la ricerca dei corpi: la maggior parte dei cadaveri è stata ritrovata nelle case o nelle auto in cui le vittime cercavano di fuggire. La protezione civile ha dislocato diverse stazioni mobili per il rilevamento del Dna visto che in molti casi ad essere rinvenute sono solo ossa umane. I forti venti, fino a oltre 110 km/h, non aiutano a domare le fiamme e uno dei principali pericoli è il formarsi degli spettacolari quanto devastanti “fire tornado”, i tornado infuocati che travolgono ogni cosa al loro passaggio incenerendola. C’è poi l’emergenza legata all’aria sempre più irrespirabile, anche nelle zone non colpite direttamente dagli incendi, con una coltre di nebbia arancione che si propaga per gran parte della California.