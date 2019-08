Incendi Toscana, a fuoco cartiera a Lucca: “Chiudete le finestre”. Chiusa la statale del Brennero [FOTO]

In queste ore è in corso un incendio alla Cartiera Pasquini di Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. I Vigili del Fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo con cinque mezzi e quindici unità per cercare di domare le fiamme che hanno coinvolto materiale cartaceo all’esterno di una cartiera. Non si segnalano al momento persone coinvolte, ma il rogo ha interessato anche la sede stradale della vicina statale del Brennero tanto che l’importante arteria è stata chiusa al traffico. Le fiamme hanno inoltre coinvolto anche un secondo edificio fortunatamente disabitato. A scopo precauzionale, il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha invitato la popolazione che abita nella zona a tenere chiuse le finestre delle abitazioni.