Enorme incendio a Brendola, brucia azienda di vernici: colonna di fumo altissima, panico a Vicenza [FOTO]

Giornata di paura oggi, in provincia di Vicenza, per un devastante incendio scoppiato verso le ore 13.00 in un’azienda a Brendola, la “Isello vernici”, situata in una zona produttiva artigianale a ridosso dell’autostrada A4 Brescia-Padova. All’improvviso, dall’azienda si sono sprigionate le fiamme, alte fino a 20 metri, con una grande colonna di fumo nero e denso, visibile a decine di chilometri di distanza, fino al capoluogo berico. Gli automobilisti in transito lungo l’autostrada hanno subito dato l’allerta, chiamando il 115. Alcune esplosioni, prima dell’innesco delle fiamme, sono state udite da molti testimoni in un vasto raggio. Il violento rogo si e’ velocemente propagato per oltre un centinaio di metri nei diversi capannoni dell’azienda, posizionati tra la Strada provinciale 500 e l’A4. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Vicenza, Lonigo e Arzignano, e successivamente dai comandi di Verona, Padova, Treviso, Rovigo e Venezia, con una ventina di automezzi e oltre 60 operatori richiamati in servizio, hanno dapprima agito per contenere l’incendio, che rischiava di oltrepassare la carreggiata della provinciale, con il rischio di interessare altre aziende. Sul posto anche il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco di Mestre, e i tecnici dell’Arpav per monitorare la qualita’ dell’aria. La stessa autostrada e’ stata chiusa tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, in entrambe le direzioni, con ripercussioni pesanti sulla viabilita’ secondaria. La societa’ Brescia-Padova ha disposto la chiusura in entrata verso Venezia anche del casello di Soave, in provincia di Verona. Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, dopo essersi recato nei pressi dell’azienda incendiata, ha dapprima consigliato alla popolazione di chiudere le finestre e di non sostare a lungo all’esterno delle abitazioni. Anche le amministrazioni di Montecchio Maggiore, Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina hanno dato disposizioni simili, ed alcuni eventi all’aperto previsti per la serata, tra cui un concerto verdiano a Vicenza, sono stati annullati. Durante il pomeriggio, intorno alle ore 16.30 il rogo e’ stato posto sotto controllo, anche se il materiale e’ continuato a bruciare e per il completo spegnimento si attende la notte. Anche l’autostrada A4 e’ stata infine riaperta, intorno alle ore 19.00. Passata la paura, ora i timori riguardano le conseguenze sull’atmosfera del feroce rogo.