Savona, enorme incendio distrugge la sede dell’Autorità Portuale: “chiudete porte e finestre”. Caldo record in Liguria [FOTO LIVE]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In fiamme dal primo pomeriggio di oggi il palazzo sede dell’Autorità portuale di Savona. Il rogo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, e’ partito dai piani alti e ora si sta propagando agli altri livelli, rischiando di lambire i capannoni adiacenti e le auto. Sul posto impegnate 4 squadre di pompieri di Savona, una da Varazze, 3 da Genova e una da Imperia. Una quarantina i dipendenti che hanno subito abbandonato l’edificio. Secondo le prime informazioni non risultano feriti o intossicati, ma i vigili del fuoco stanno cercando di capire se qualcuno sia rimasto intrappolato. Sul posto anche il 118. La nuova sede dell’Autorita’ portuale di Savona, inaugurata pochi mesi fa, e’ principalmente in vetro e lamiera. Le fiamme che stanno letteralmente divorando il palazzo e facendo scoppiare le vetrate, rischiano di lambire il vicino terminal auto, dove sono in sosta i veicoli che si imbarcano e sbarcano dai traghetti. Stando a quanto riferito dall’Authority, nessun dipendente e’ rimasto ferito o intossicato nel rogo. Ignote al momento le cause. Sotto choc i lavoratori che hanno abbandonato in fretta e furia l’edificio.

Sono tutti salvi e incolumi, ne’ feriti ne’ intossicati i dipendenti e dirigenti dell’Autorità Portuale. Intanto Arpal ha diffuso i primi valori dell’aria: non dovrebbero esserci pericoli ne’ fumi inquinanti ma per precauzione il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre. Ancora nessuna informazione ufficiale sulle cause del rogo. L’Incendio e’ ora sotto controllo: una volta spento, i vigili del fuoco procederanno alla bonifica dopodiche’ partiranno le indagini per appurare le cause del rogo. La palazzina aveva appena un anno di vita.

Tecnici Arpal al lavoro dal primo pomeriggio a Savona per il vasto Incendio che ha distrutto la nuova sede dell’Autorita’ Portuale. Il personale dell’Agenzia opera a supporto della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, della Asl competente in stretto contatto con il Comune e la stessa Autorita’ Portuale. “Arpal – spiega Giacomo Giampedrone, Assessore Regionale all’ambiente – ha immediatamente effettuato tramite uno strumento specifico, il Draeger, verifiche sull’eventuale presenza nelle zone immediatamente adiacenti l’Incendio, di sostanze gassose. I valori emersi sono sotto al limite di rilevabilita’”. L’attenzione, pero’, resta alta: “Stiamo analizzando – osserva Giampedrone – il cambiamento della direzione del vento con Arpal che sta effettuando analisi meteorologiche e utilizzando una specifica modellistica anche per prevedere, in quello che possa essere uno scenario piu’ sfavorevole, eventuali ricadute sulle zone adiacenti il luogo dell’Incendio”.

Domate dopo circa 3 ore le fiamme che hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell’Autorita’ portuale di Savona. Lo confermano i vigili del fuoco che, pero’, non sono ancora riusciti ad entrare nell’edificio bruciato. Prematuro individuare le cause dell’Incendio: le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio: “Arpal si e’ subito recata sul posto e non sono state evidenziate emissioni pericolose: per precauzione – ha aggiunto – come Comune abbiamo invitato i residenti delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre”. Nel rogo sono andate distrutte anche alcune auto in sosta e un capannone

In Liguria è una giornata di caldo eccezionale: splende il sole e sembra Primavera. Ecco le temperature massime più elevate:

Lavagna +25,2°C

Albissola +25,1°C

Quiliano +24,9°C

Nervi +24,8°C

Loano +24,8°C

La Spezia +24,5°C

Laigueglia +23,7°C

Genova +23,6°C

Moneglia +23,6°C

Chiavari +23,6°C

Imperia +23,4°C

Rapallo +23,4°C

Celle Ligure +23,3°C

Savona +23,2°C

Domani farà ancora più caldo su tutta la Regione.