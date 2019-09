Incendio devasta l’area della Diga del Basentello: “Danni incalcolabili si sommano a degrado e stato di abbandono”

“Chilometri di canneto e di vegetazione ripariale sono andati distrutti in un incendio doloso che ha interessato a monte la Diga del Basentello compresa nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA),” ci segnala il nostro lettore Franco Labarile in una nota.

“Il sito riveste una importanza notevole dal punto di vista naturalistico ed ospita, sia in maniera stanziale che in fase migratoria, varie specie di avifauna protetta, di anfibi e rettili che trovano nei canneti la loro dimora naturale. Danni incalcolabili che si sommano al degrado e allo stato di abbandono in cui versa tutta l’area che meriterebbe un più attento monitoraggio da chi è preposto alla tutela e salvaguardia ambientale.”

A corredo dell’articolo foto esplicative dell’area devastata dal fuoco, scattate da Franco Labarile.