Incendio in discarica abusiva a Roma: nube di fumo in zona Collatina [GALLERY]

Incendio in una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est di Roma: sul posto i Vigili del fuoco.

Una nube nera e un odore acre hanno invaso l’area. Al momento non risultano feriti.

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri e si sono rapidamente propagate a tutta l’area a ridosso di via Collatina Vecchia.