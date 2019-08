Incendio a Faenza, nel Ravennate: i comuni limitrofi in allerta per i fumi [FOTO]

Svariati comuni della Romagna, tra cui Ravenna e Forlì, sono in allerta per il propagarsi dei fumi derivanti dal vasto incendio ancora in corso a Faenza. Dalla scorsa notte, in un magazzino di stoccaggio merci della ditta Lotras, stanno bruciando plastiche, barili di olio, componenti per auto e materiale di ogni tipo.

Le operazioni di spegnimento si profilano molto lunghe e difficili, ci si sta adoperando per reperire un’ingente quantita’ di acqua per una sorta di ‘terapia d’urto’ che possa spegnere le fiamme.