Incendio a New York, “il peggiore degli ultimi 25 anni”: 12 morti, anche un bimbo di un anno [GALLERY]

Un incendio è divampato in un edificio di cinque piani a New York, nel Bronx: il bilancio è purtroppo di almeno 12 vittime, e tra queste anche un bimbo di un anno. I feriti sono 12, di cui 4 ricoverati in gravi condizioni.

Si tratta del “peggiore incendio della città negli ultimi 25 anni“, ha dichiarato il sindaco di New York Bill De Blasio. “E’ una tragedia indicibile“, ha scritto su Twitter.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate al primo piano e si sono propagate velocemente all’interno dell’edificio.

L’edificio, costruito nel 1916 in mattoni e intonaco, non era a prova di incendi, secondo quanto riporta il Times.

L’ultimo incendio di questa portata risale al 1990, al rogo dell’Happy Land Social Club, sempre nel Bronx, in cui morirono 87 persone.