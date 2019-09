Incendio in ospedale di Rio de Janeiro: un morto [GALLERY]

Un incendio è divampato nell’ospedale Badim di Rio de Janeiro nella notte di giovedì: la struttura è stata evacuata e molti pazienti sono stati trasferiti in altri centri, ma alcuni sono stati costretti ad aspettare in strada mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. Una persona ha perso la vita.

L’incendio è ora sotto controllo. L’origine è in corso di accertamento.