Incendio alla Plaia di Catania, ferito il cuore della città etnea: tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [FOTO e VIDEO]

L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è devastato con alcuni focolai ancora accesi, dai quali si alzano colonne di fumo bianco, tenuti sotto controllo da vigili del fuoco. Tanti i bagnanti che, apprestandosi ad affollare la spiaggia sabbiosa del litorale, si guardano attorno, scattano foto e filmano con i cellulari e poi via verso il lido. Sulla spiaggia c’è già gente stesa al sole in una giornata che meteorologicamente si annuncia calda, ma non torrida come quella di ieri.

Ha già riaperto il lido Europa, uno dei tre stabilimenti balneari danneggiati dall’incendio di ieri. Dopo lavori eseguiti la notte scorsa, con la messa in sicurezza della zona distrutta dal rogo che ha interessato 45 cabine, il lido stamattina è tornato ad ospitare i bagnanti. “E’ un esempio di imprenditoria che non si ferma davanti ai problemi – afferma Ignazio Ragusa, presidente regionale del Sib, il sindacato dei ‘balneari’ di Confcommercio – si è sbracciato le maniche e si è messo al lavoro: ieri il danno, stamattina ha riaperto“. Ragusa conferma che sono stati tre gli stabilimenti balneari danneggiati, due in maniera piu’ grave. E sottolinea “il grande impegno dei soccorritori“, ma anche quello “dei titolari dei lidi” che “con personale antincendio e con gli estintori hanno creato dei ‘varchi’ per permettere ai clienti di mettersi al sicuro e limitato i danni, non soltanto nelle loro strutture, ma anche in quelle dei colleghi, con grande senso di solidarietà“. Il presidente del Sib Sicilia ricorda come “il lavoro sul verde eseguito dal Comune di Catania nella zona ha permesso di limitare di molto di danni“. Ma sulla conta dei danni non si esprime: “è ancora troppo presto, ma sono elevati“.

Sono stati complessivamente trenta gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania dalle 20 di ieri ad oggi. Si tratta prevalentemente di incendi di sterpaglie e vegetazione nell’hinterland catanese. Al momento, fanno sapere dal Comando, sono in corso ancora una quindicina di interventi, mentre cinque focolai di incendio di sterpaglie riguardano il capoluogo. Concluse, invece, le operazioni di spegnimento delle fiamme nella zona della Plaia. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, oggi sarà a Catania per un sopralluogo nelle zone colpite dagli incendi di ieri.

Intanto è ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Catania e Siracusa per problemi tecnici dovuti al danneggiamento di cavi a seguito di un incendio, ormai spento dai Vigili del Fuoco, divampato in prossimita’ dei binari fra Priolo e Targia e fra Agnone e Brucoli. “La mobilità è garantita – informa una nota delle Ferrovie dello Stato Italiane – da un servizio di autobus sostitutivi fra Catania e Siracusa per i treni regionali mentre i treni a lunga percorrenza sono sostituiti da autobus fra Siracusa e Messina“. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiani per riparare i guasti e ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura.