Reggio Calabria, drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città: panico, fuga e disperazione [FOTO]

Notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a minacciare le case di contrada Morloquio, dove sorge la comunità alloggio Villa Sant’Elia, una struttura riabilitativa che ospita 20 pazienti assistiti in orario notturno da due infermiere. I Vigili del Fuoco sono sul posto dalle 21:40 circa, ma la situazione è precipitata dopo le 23:45 quando le fiamme hanno raggiunto le abitazioni in modo improvviso rispetto al fronte del fuoco che si è avvicinato improvvisamente. Si teme soprattutto per l’incolumità dei pazienti della clinica, mentre molti residenti sono letteralmente fuggiti in lacrime mettendo in auto i beni più preziosi. Altri stanno tentando di arginare il rogo sul posto, dove oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.