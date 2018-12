Incendio in palazzo a Reggio Emilia: 2 morti e decine di intossicati [GALLERY]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un incendio si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia: il rogo è divampato in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria. Due persone sono morte, e vi sarebbero almeno una quarantina di intossicati, tra cui una donna e tre minori che sono ricoverati in codice rosso.

I vigili del fuoco sono sul posto.

Le vittime sarebbero un uomo e una donna, mentre due bambine sarebbero molto gravi e sono state trasportate nella notte agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica.

Sul posto anche Polizia e Carabinieri.