Incendio nel Milanese: il rogo potrebbe essere partito da un corto circuito di un’auto [FOTO]

Si indaga sull’incendio che ha colpito la ditta di San Donato, in cui e’ morto Pinuccio la Vigna, un vigile del fuoco volontario di 49 anni. Secondo le prime informazioni alcuni veicoli, un paio, erano parcheggiati non lontano da bidoni contenenti sostanze chimiche: potrebbe essere stato dunque un corto circuito partito da un’auto la miccia che ha fatto divampare le fiamme.

L’ipotesi dell’incendio doloso sarebbe stata fin dall’inizio considerata meno probabile dagli investigatori dato anche l’orario dell’inizio dell’incendio: poco prima delle 9 di sera, mentre gli incendi di natura dolosa vengono di solito appiccati nella notte o all’alba.

Andranno acquisite inoltre le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che serviranno a carabinieri e pm per ricostruire l’accaduto. Non e’ ancora stato possibile effettuare tuttavia una perizia accurata dell’area, vista la difficolta’ a liberare i locali del capannone dai detriti. Sara’ solo allora che tutte su cercheranno prove per sostenere ogni ipotesi investigativa.