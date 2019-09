Enorme incendio a Sarno, città a rischio: case evacuate e scuole chiuse dopo una notte di panico [FOTO]

Un vasto incendio ieri pomeriggio si è sviluppato sulla collina del Saretto, a Sarno, in provincia di Salerno. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente estese nella sera/notte a una vastissima area. Così gli abitanti di Sarno hanno vissuto un’intera nottata di panico e angoscia. L’amministrazione comunale già ieri sera aveva “ai cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, di lasciare immediatamente le proprie abitazioni e recarsi presso familiari o amici, per coloro che non hanno possibilità di collocazione, in alternativa possono usufruire dei locali” della scuola ‘G. Baccelli’ di via Matteotti, “dove potranno trascorrere la notte al sicuro“.

Intanto, vista la situazione delicata, il Comune ha anche ordinato la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di oggi, Sabato 21 Settembre. “In via precauzionale, i cittadini residenti a ridosso della zona Pedemontana, interessata dall’incendio della collina del ‘Saretto’, devono lasciare obbligatoriamente le proprie case e recarsi presso le abitazioni di familiari e di amici o in alternativa presso l’istituto Baccelli di via Matteotti, dove potranno trascorrere la notte al sicuro” si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora.

Provengono da tutta la Campania i volontari di protezione civile accorsi a Sarno per contribuire con i vigili del fuoco alle operazioni di spegnimento dell’incendio di vastissime proporzioni che minaccia anche l’abitato. Associazioni attivate dalla Sala operativa regionale sono arrivate da Cercola, Massa di Somma, Palma Campania, pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Gragnano, Siano, Pellezzano, Castellammare, Mercato San severino. Altre sono pronte a partire. Il sistema regionale della Protezione civile e’ pienamente operativo. E’ stato predisposto anche l’invio degli elicotteri regionali che entreranno in azione alle prime ore del giorno, non appena le condizioni lo renderanno possibile. Il direttore generale della Protezione civile della Regione Campania si tiene in stretto contatto con la Sala operativa regionale e il dirigente della Soru e’ sul posto.