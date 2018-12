Incidente in Messico: elicottero si schianta, morti governatrice e marito [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Grave incidente in Messico: l’attuale e l’ex governatore dello stato messicano centrale di Puebla, moglie e marito, sono morti nella vigilia di Natale.

L’elicottero su cui viaggiavano la governatrice Martha Erika Alonso e l’ex governatore Rafael Moreno Valle si è schiantato nel municipio di Santa Maria Coronango, poco dopo il decollo da un eliporto della città di Puebla, mentre si dirigeva a Città del Messico. Sono deceduti anche i due piloti e un terzo passeggero.

La causa dell’incidente è ancora sconosciuta. Alonso aveva prestato giuramento come governatrice il 14 dicembre dopo che un tribunale elettorale aveva certificato la sua vittoria nelle elezioni di luglio. E’ stata la prima donna governatrice a Puebla, dove suo marito era stato in carica dal 2011 al 2017.