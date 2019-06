Incidente tra navi a Venezia, testimone: “Tutti gridavano e correvano, non sapevo cosa fare” [GALLERY]

Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia.

“Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere sulla riva“, ha raccontato un marinaio che era a bordo del battello turistico. “Queste navi non dovrebbero avere il permesso di passare qui. Ci sono piccole imbarcazioni, persone che navigano e le grandi navi possono perdere il controllo, e questo non va bene“.