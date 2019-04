Incidente in Portogallo: rimossi i detriti del bus precipitato, ipotesi guasto ai freni [GALLERY]

Completata la rimozione dei resti del bus turistico coinvolto eri in un grave incidente sull’isola di Madeira, in Portogallo: sono almeno 29 i morti, secondo quanto riportato dai media locali. L’autobus era stato noleggiato dall’agenzia di viaggi Travel One.

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’incidente, ma al momento l’ipotesi più accreditata è un guasto meccanico ai freni.

Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha confermato che le vittime sono tutte cittadini tedeschi, tra i 40 e i 50 anni, secondo l’agenzia di stampa Lusa.

Il governo regionale di Madeira ha dichiarato lutto cittadino per 3 giorni sull’isola a partire da giovedì, con le bandiere a mezz’asta.