Autocarro rompe serbatoio e perde benzina in autostrada a Reggio Calabria: decine di incidenti a catena sotto la pioggia, coda chilometrica [FOTO]

Un terribile incidente stradale sta paralizzando Reggio Calabria: stamattina un autocarro che percorreva in direzione Nord l’A2 Salerno-Reggio Calabria proprio nel suo tratto iniziale lato Sud, a Reggio, ha rotto il serbatoio e ha perso benzina in un lungo tratto tra gli svincoli di Reggio Porto e Villa San Giovanni. Solo dopo molti chilometri l’autista si è reso conto dell’accaduto ed ha parcheggiato l’automezzo presso la prima area di servizio (Villa San Giovanni est). Purtroppo nell’immediatezza, anche a causa della pioggia che ha peggiorato l’effetto “sciolina” del gasolio si sono registrati 13 incidenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma decine di auto sono rimaste coinvolte nel maxi-incidente. Provvidenziale è stato l’intervento degli agenti di Polizia stradale, Anas e Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio. Il traffico è bloccato per diversi chilometri fino alla tangenziale di Reggio Calabria.