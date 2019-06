Incidente Venezia: dalla perdita dei comandi all’impatto, il dialogo tra pilota e capitaneria di porto

Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della Capitaneria di Porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia.

“E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ‘River Countess’, che e’ sul nostro fianco sinistro. A poppa abbiamo sempre mantenuto il rimorchiatore con il cavo e siamo fermi“. “Presumibilmente – prosegue il pilota – c’è stata una perdita dei comandi, abbiamo attivato tutte le procedure possibili per evitare quello che alla fine poi è successo, cioè l’impatto“.

“Abbiamo dato ordine di dar fondo alle due ancore e di agguantarle, abbiamo messo i rimorchiatori di prua in forza ad allargare lato opposto al 29, e quello di poppa in frenata a tutta forza per fermare l’abbrivio della nave, ma dal ponte non abbiamo compreso bene cosa sia successo“.