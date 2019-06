Incredibile incendio a Londra: edificio in fiamme, oltre cento pompieri sul posto [FOTO e VIDEO]

Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella zona est di Londra per domare un violento e vasto incendio che si è propagato in un edificio di sei piani, completamente avvolto dalle fiamme. A renderlo noto è Sky News. L’incendio è scoppiato nella zona di Barking, dove sono state mobilitate 15 autopompe. Al momento non si hanno notizie di vittime.

AGGIORNAMENTO:

Non ci sono feriti nel vasto incendio che ha distrutto un intero edificio di sei piani a Barking, periferia est di Londra. Lo ha riferito Sky News citando Scotland Yard e aggiungendo che numerose persone sono state evacuate. L’allarme e’ scattato intorno alle 16.30 italiane. L’edificio in fiamme, che e’ un condominio, e’ avvolto dal fuoco dal pianterreno al sesto piano, hanno riferito i pompieri, spiegando che le cause non sono ancora note. L’Ambulance Service ha spiegato di essere “in attesa” ma “non ci sono segnalazioni di feriti al momento”. Lo stesso ha confermato Scotland Yard. I residenti degli edifici vicini sono stati evacuati e le strade intorno sono state chiuse.