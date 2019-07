Independence Day di paura in California: terremoto di magnitudo 6.6, il più forte degli ultimi 20 anni. Attese scosse di assestamento M>5 [LIVE]

È un Independence Day di paura per il sud della California, colpito da un potente terremoto di magnitudo 6.6 (il servizio geologico statunitense ha rivisto al rialzo la stima), mentre le autorità avvisano che si attendono altre forti scosse di assestamento. Si è trattato del terremoto più forte a colpire il sud della California dal 1999, secondo la sismologa Lucy Jones. Secondo l’esperta, le scosse di assestamento probabilmente supereranno la magnitudo 5.

L’epicentro del sisma del sisma del 4 luglio è stato vicino alla Searles Valley nel Deserto del Mojave, 240km a nord di Los Angeles. La zona è vicino alla Death Valley e al Parco Nazionale di Sequoia, solitamente molto affollati di turisti, a maggior ragione oggi che negli Stati Uniti è festa nazionale, che quindi avranno tutte avvertito distintamente la scossa.

Sono stati riportati incendi strutturali nella città di Ridgecrest, cittadina di 29mila abitanti epicentro del sisma, secondo i vigili del fuoco della contea di Kern. Nella contea di San Bernardino, non sono stati riportati feriti ma sono tanti i danni. Il sisma ha rotto la rete idrica, abbattuto i pali della luce, crepato gli edifici e causato frane di rocce sulle strade. Il Los Angele Police Department ha dichiarato di non aver ricevuto notizie di danni o richieste di intervento ma ha precisato: “È stato forte e un buon promemoria per essere preparati”.

Il terremoto superficiale ha colpito a una profondità di 8,7km ed è durato diversi secondi. “I lampadari ancora oscillano, il pavimento si è sollevato“, ha dichiarato alla CNN Diane Ruggiero, manager della Hampton Inn and Suites che si trova a Ridgecrest, come mostrano il video in fondo all’articolo. Il sisma è stato avvertito chiaramente nel centro di Los Angeles, con gli edifici che hanno tremato per diversi secondi. Alla scossa più importante ne sono seguite altre quattro significative, di magnitudo: 4.7, 3.5, 3.8 e 4.2.