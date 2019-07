India, drammatica siccità nel Chennai: arriva il primo treno cisterna con 50 vagoni carichi di 2,5 milioni di litri d’acqua [FOTO]

Un primo treno cisterna con 50 vagoni carichi di 2,5 milioni di litri d’acqua è arrivato a Chennai (ex Madras), capitale dello stato indiano del Tamil Nadu, in preda da mesi ad una grave crisi idrica. I bacini che riforniscono Chennai si sono in gran parte prosciugati e la fornitura d’acqua è stata ridotta del 40%, costringendo le autorità a chiudere molte scuole e diverse imprese a chiedere agli impiegati di lavorare a casa. Negli alberghi l’acqua è razionata. Il primo treno è arrivato dopo un viaggio di 217 chilometri, dal bacino della diga di Mettur Dam, una delle maggiori dell’India. Altri convogli seguiranno nei prossimi giorni. Finora forniture aggiuntive d’acqua arrivavano tramite autocisterne, davanti alle quali si formavano lunghe code di cittadini. Situata sulla costa dell’India meridionale, Chennai è una delle 21 città indiane a rischio di rimanere senz’acqua entro il 2021 secondo uno studio del think tank governativo Niti Ayog. Il governo del Tamil Nadu si è posto come obiettivo di assicurare alla sua capitale una fornitura di almeno 525 milioni litri al giorno, in attesa che la situazione possa migliorare con le piogge della stagione dei monsoni, fra ottobre e dicembre.