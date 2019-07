India, meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva: contadini sotto shock. Le FOTO della roccia spaziale [GALLERY]

Un gruppo di contadini indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio atterrare nel mezzo del campo e sollevare nuvole di fumo“. Sulla stampa locale e sui social circolano foto di quello che viene presentato come un “presunto meteorite“: un oggetto che ricorda una pietra, di colore marrone chiaro, dal peso di 15 chili, con parti brillanti e proprietà magnetiche molto forti. “Sembra davvero una pietra ma brilla molto di più“, ha riferito al quotidiano Times of India Kapil Ashok, magistrato a Madhubani. L’oggetto in questione sarà inizialmente conservato presso il Museo del Bihar e verrà successivamente trasferito al centro scientifico di Shrikrishna, nella città di Patna, per essere sottoposto ad accurati studi. Nel 2016 le autorità dello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu hanno riferito che un meteorite ha ucciso l’autista di un autobus, ferendo altre tre persone. Una teoria avvallata dai scienziati indiani, ma contestata da quelli della Nasa.