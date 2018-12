La città dell’India (249.998 abitanti) è la capitale nazionale. E’ compresa in un’area metropolitana, che è la più grande dell’India (21.753.487 abitanti in una stima del 2011).

Densa coltre di nebbia oggi 24 dicembre a New Delhi .

article

1196405

MeteoWeb

India: nebbia a New Delhi [GALLERY]

Densa coltre di nebbia oggi 24 dicembre a New Delhi. La città dell’India (249.998 abitanti) è la capitale nazionale. E’ compresa in un’area metropolitana, che è la più grande dell’India (21.753.487 abitanti in una stima del 2011).

http://www.meteoweb.eu/foto/india-nebbia-new-delhi/id/1196405/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/india-nebbia-new-delhi-1.jpg

nebbia

EDITORIALI