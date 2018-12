India, smog record a New Delhi: misure d’emergenza, il 2018 anno nero per l’inquinamento

Lo smog avvolge in questi giorni New Delhi . Le autorità sono state costrette ad introdurre misure d’urgenza dopo che le centraline di monitoraggio hanno registrato livelli record di inquinamento .

