Indonesia, cercasi nuova capitale: Giacarta finirà sott’acqua [GALLERY]

Il presidente dell’Indonesia ha formalmente proposto di spostare la capitale dall’attuale Giacarta all’isola del Borneo, in quanto la città è minacciata dallo sprofondamento del terreno e da gravi problemi di sovrappopolazione.

Secondo gli esperti, la capitale indonesiana sta sprofondando ad una velocità allarmante, tanto che potrebbe finire sott’acqua entro il 2050.

Quasi 30 milioni di persone vivono nell’area metropolitana di Giacarta: è tra le più inquinate al mondo e le inondazioni rappresentano un pericolo a causa dell’erosione del suolo, causato principalmente dall’estrazione delle acque sotterranee. Nelle aree a nord della capitale la subsidenza media è compresa tra 15 e 20 cm l’anno.

Il trasferimento della capitale dovrebbe anche consentire la ridistribuzione della ricchezza nell’arcipelago: la maggior parte della popolazione è concentrata nelle isole di Giava e Sumatra, mentre isole come il Borneo sono molto meno sviluppate.

Durante un discorso al Parlamento in occasione del 74° anniversario dell’indipendenza Joko Widodo ha chiesto ai deputati il permesso formale di “spostare la capitale nazionale in Kalimantan“.

“La capitale non è solo un simbolo di identità nazionale, ma anche una rappresentazione del progresso della nazione“, ha spiegato il presidente, sottolineando che la decisione aiuterà a raggiungere “l’obiettivo di uguaglianza economica“.

Nei mesi scorsi il presidente ha visitato molte aree candidate a diventare la nuova capitale, tra cui la regione di Bukit Soeharto, a circa 40 km dal capoluogo provinciale del Borneo orientale, Balikpapan. Widodo ha promesso di annunciare il nome della nuova capitale entro il 2019: sarà il centro amministrativo del Paese, mentre Giacarta continuerà a essere il centro finanziario e commerciale.