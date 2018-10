Indonesia, Paese in ginocchio: nuove scosse di terremoto, “i morti potrebbero essere 220mila” [GALLERY]

1 /78 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nuove scosse di terremoto in Indonesia: due eventi magnitudo 6.3 e 6 si sono registrati (alle 01:59 e 02:16 ora italiana, dati INGV) a poca distanza dalla costa dell’isola di Sumba. Secondo le prime informazioni, le due scosse avrebbero provocato danni materiali, come la lesione di alcuni muri, mentre la gente in preda al panico è fuggita dalle case.

Sumba si trova a circa 1.500 km da Sulawesi, la regione colpita dal sisma di venerdì scorso.

Sull’altra isola indonesiana di Sulawesi si contano ancora le vittime dell’ultimo sisma/tsunami, arrivate al momento ad oltre 1.200 secondo il bilancio provvisorio (1234 morti, 99 dispersi e 799 feriti), mentre secondo la Croce Rossa vi sarebbero oltre 200mila vittime.

Nella notte decine di giovani cadaveri, 34 accertati e molti ancora da identificare, sono stati scoperti sotto le rovine di una Chiesa devastata nell’atollo di Celebes.

Su impulso della Vice Ministra degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, e in risposta a un appello della “Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”, la Cooperazione italiana ha disposto un finanziamento di emergenza di 200.000 euro a sostegno dell’azione che la Croce Rossa sta mettendo in campo in Indonesia. Il contributo italiano servirà in particolare a fornire alloggi, beni di prima necessità e servizi sanitari essenziali alla popolazione, non solo nelle aree urbane ove già si stanno concentrando gli sforzi della Croce Rossa indonesiana, ma anche nelle aree remote di più difficile accesso.