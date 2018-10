Indonesia: dopo terremoto e tsunami, Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO]

L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo.

Il numero delle vittime del terremoto/tsunami è salito a 1.347 morti accertati, secondo l’ultimo aggiornamento dell’agenzia di protezione civile indonesiana.