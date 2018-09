Indonesia: le principali attrazioni turistiche [GALLERY]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Indonesia non è solo sinonimo della modaiola ed accogliente Bali, vantando innumerevoli attrazioni turistiche. Tra queste l’altopiano di Dieng, formatosi dopo l’eruzione del monte Prau, il lago Maninjau, situato in un cratere vulcanico; Giacarta, sede del principale aeroporto indonesiano, Yogyakarta, l’Isola di Komodo, Banfung, detta “Parigi di Java”, l’Isola di Lombok, la celebre spiaggia di Kuta, il lago Toba, Rajs Ampat, Papua.

Tanti i templi oggi siti UNESCO: il complesso dei templi di Burobudur, i tempi di Prambanan, il sito archeologico con annesso il museo di Sangiran, contenente i fossili dei primi ominidi.

Ed ancora: il parco nazionale di Lorentz, il parco nazionale di Jung Kulon, con la riserva naturale di Krakatoa.

Da non perdere il monte Krakatau, il monte Bromo , il Semeru, il kawah Ijen, il Monte Agung, il monte Kerinci, il Monte Api, quest’ultimo nelle Molucchi.