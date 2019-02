Inondazione “storica” nel nordest dell’Australia: 2 vittime

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Inondazioni “storiche” nel nordest dell’Australia: 2 persone sono morte a Townsville, secondo quanto reso noto dalle autorità locali questa mattina.

Migliaia di case sono state inondate dall’acqua, mentre aeroporti e scuole sono chiusi.

Oltre 650 persone sono state evacuate nella sola Townsville, 11mila case sono rimaste senza energia elettrica e 9mila residenti hanno bisogno di aiuto.

“Sarà dura, sarà dura per un po’“, ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison, esprimendo vicinanza alle persone che hanno subito perdite. “Il vero lavoro da fare è quello di assicurarci che possano ricostruire la loro vita“.

In alcune zone il livello dell’acqua sta calando, ma secondo gli esperti il ritorno alla normalità non sarà immediato: “Ci aspettiamo che questo monsone rimanga attivo per i prossimi giorni, con una possibilità di miglioramento nel fine settimana che possa farci vedere la fine del tunnel“, ha spiegato Richard Wardle, del Queensland Weather Office. “Prevediamo nuovi periodi di forti piogge, alcune molto forti, nei prossimi giorni, sul nord-est tropicale“: vi è ancora “alto rischio di inondazioni improvvise“.