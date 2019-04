Stato di crisi a Rio de Janeiro, forti piogge provocano gravi inondazioni: 3 morti e danni [FOTO e VIDEO]

Le forti piogge che sono cadute nella notte hanno lasciato 3 morti e il caos per le strade di Rio de Janeiro, in Brasile. Secondo quanto dichiarato dalla polizia di stato, intorno alla mezzanotte un uomo ha perso la vita nel quartiere di Gávea, nella zona sud della città, la più turistica, in cui si contrappongono le favelas sulle colline e i lussuosi quartieri residenziali. Testimoni hanno raccontato al sito G1 che l’uomo, Guillermo N. Fontes (30 anni), è morto annegato a causa della corrente dopo essere caduto da una moto ed essere rimasto intrappolato sotto un’auto. Due sorelle, Doralice e Gerlaine do Nascimento (55 e 53 anni) hanno perso la vita a Leme a causa del maltempo. La città ha dichiarato lo stato di crisi, il più grave dei 3 livelli sul rischio di precipitazioni che possono causare inondazioni o frane.

La televisione locale ha trasmesso le immagini dei quartieri della zona sud della città, la più colpita, completamente inondati dalla pioggia. Si parla di 189mm di pioggia caduti in 4 ore sulla città. L’acqua ha trascinato diverse auto, bloccato diverse strade e provocato la caduta di alcuni alberi e altri danni, come potete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo. I vigili del fuoco hanno utilizzato dei gommoni per salvare varie persone che erano rimaste isolate. Le autorità invitano i residenti a spostarsi solo “in caso di estrema necessità”. Per la terza volta da quando è stata inaugurata per i Giochi Olimpici del 2016, è stata danneggiata una parte della pista ciclabile con vista sul mare.

Le piogge sono iniziate nella notte ed il sindaco della città, Marcelo Crivella, ha dichiarato che questa pioggia “è stata completamente atipica”. “Abbiamo sempre le previsioni di forti piogge, ma non di questa intensità”, ha spiegato prima di annunciare la sospensione delle lezioni nelle scuole pubbliche.

Nel 2019, Rio ha vissuto il gennaio più caldo dall’inizio delle registrazioni ufficiali nel 1922, con una temperatura media di +37,4°C e anche gli ultimi giorni erano stati molto caldi. Nel mese di febbraio, almeno altre 6 persone hanno perso la vita a causa di un altro violento temporale che ha portato piogge e venti furiosi e provocato numerosi danni nella città.