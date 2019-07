Invasione di cavallette intorno ad una piramide: non è una piaga d’Egitto ma ciò che sta succedendo a Las Vegas [FOTO e VIDEO]

Una primavera umida a Las Vegas ha generato orde di cavallette così grandi da essere visibili persino sui radar meteorologici. Gli insetti sono innocui ma turisti e residenti sono rimasti scioccati da quella che è già stata definita la “Grande Invasione di Cavallette del 2019”. “Era pazzesco. Non volevamo nemmeno camminare lì. Ci stavamo chiedendo cosa stesse succedendo”, è il commento di un testimone alla CBS.

Jeff Knight, entomologo del Nevada, ha dichiarato che il numero di cavallette adulte che viaggia dal sud dello stato e forze anche dall’Arizona è insolito ma non senza precedenti e soprattutto che non crea alcun pericolo. Knight ha spiegato che gli insetti non trasportano malattie, non mordono e probabilmente non danneggeranno il giardino dei residenti prima di sparire in diverse settimane. L’esperto spiega che solitamente sono attratte dalle fonti di luce ultravioletta.

Diverse località turistiche della città sono state inondate dagli insetti, come mostrano i video in fondo all’articolo. Il Luxor Hotel, una piramide di 30 piani ispirata all’antico Egitto, dichiara che il suo Sky Beam, una potente colonna di luce che di notte viene emessa dalla punta della piramide, può essere visto dai piloti degli aerei fino a Los Angeles. Ma il fascio di luce ha fatto da attrazione anche per le cavallette, che potrebbero restare in città per settimane.

Knight ricorda diverse migrazioni simili nei suoi oltre 30 anni al Dipartimento di Agricoltura dello stato, inclusa una circa 6-7 anni fa. “È difficile dire quante siano. È qualcosa di unico che si verifica. Abbiamo periodicamente invasioni di insetti”, ha aggiunto. Con i deserti che diventando più asciutti in estate, le cavallette migrano alla ricerca di cibo. Quest’anno, l’area di Las Vegas ha registrato più pioggia in 6 mesi rispetto alla media annuale di soli 106mm all’anno. “La città di Las Vegas è piena di zone di verde. Quello che potrebbe attrarle sono le piante verdi, così come le luci di notte”, ha spiegato Jeff Lockwood, professore di scienze naturali dell’Università del Wyoming. Knight ha aggiunto che ci si può liberare di esse, ma che torneranno in 24-48 ore. Altri insetti, uccelli, lucertole e altri animali si nutrono di esse.

Allison Chinchar, meteorologo della CNN, ha spiegato che sembravano esserci due tempeste sull’area di Las Vegas nelle scorse ore: una era vera pioggia, l’altra non si muoveva come avrebbe fatto della pioggia sui radar meteorologici. “Sembrava come se ci fossero piogge torrenziali a Las Vegas”, ha detto, ma cambiando le impostazioni del radar, i meteorologi hanno potuto vedere che l’altra “tempesta” erano invece orde di cavallette.