Isola del Liri: la città con una fiabesca cascata nel centro storico [GALLERY]

Siamo nel Lazio, in provincia di Frosinone, ad Isola del Liri. Proprio nel suo centro storico sorge una spettacolare e fiabesca cascata naturale… uno spettacolo da non perdere per chi si trova in questa zona, creato dalla forza ddelle acque. Parliamo di una cascata verticale, a Cascata Grande, alta 27 metri, a volte ricca e spumeggiante, altre più magra e silente, a seconda delle piene e delle precipitazioni atmosferiche; immersa in una lussureggiante vegetazione. Il fiume Liri, nato nel vicino Abruzzo, alle falde del monte Camiciola, nei pressi di Cappadocia, se ne viene placido, attraversando la valle di Rovereto con i suoi paesini arroccati ai piedi del minti Simbruini o isolati nelle strette gole e, una volta oltrepassato il confine regionale, trova, qui, l’occasione per dar vita a questo spettacolo della natura. Ma questa non è l’unica cascata di Isola del Liri, essendocene un’altra, detta Cascata del Valcatoio, meno scenografica della sua gemella in paese, sfruttata come generatore idroelettrico. Cosa visitare? Villa Lefebvre-Pisani, in stile clettico, circondata da piante ad alto fusto… villa che ha ospitato il re Ferdinando II di Borbone; il Castello ducale Boncompagni-Viscagliosi, in prossimità della biforcazione del Liri, di origine medievale, un tempo baluardo difensivo, sino al 600, quando divenne palazzo signorile, con affreschi e ornamenti pregiati. Da non perdere: la Chiesa di San Lorenzo Martire, la Chiesa di Santa Maria delle Forme, di Sant’Antonio e di Santa Maria dei Fiori.