Un’isola greca offre 500 euro al mese e una casa per andare a vivere lì: alla scoperta di Anticitera [GALLERY]

Un’isola della Grecia offre 500 euro al mese e un pezzo di terra per costruire case e aziende alle persone che decideranno di andare a vivere lì. La remota isola di Anticitera (o Cerigotto) sta cercando nuovi residenti poiché ospita solo 24 persone, che salgono a 40 durante i mesi estivi. Posizionata tra Creta e Citera, l’isola ha una superficie di circa 52km² e si trova a 45 minuti di aereo da Atene. Il piano è sponsorizzato dalla Chiesa greco-ortodossa. Le autorità provvederanno al pagamento dei 500 euro mensili per 3 anni e offriranno alloggio gratuito e persino vitto gratuito a chi deciderà di trasferirsi sull’isola in maniera permanente.

Sono idealmente alla ricerca di giovani famiglie (nuclei di 5 persone, 2 genitori e 3 figli) da unire alla comunità poiché la popolazione è lentamente calata dalle oltre 300 persone dell’inizio del XX secolo. I giovani residenti locali hanno lasciato l’isola per dirigersi nelle altre isole greche per lavoro, determinando così l’invecchiamento della popolazione. Andreas Charchalakis, presidente dell’amministrazione locale, ha dichiarato ai media greci che pescatori, allevatori, costruttori e panettieri potrebbero prosperare sull’isola: “Stiamo cercando famiglie per rivitalizzare la nostra isola. Sono professioni che possono garantire un reddito dignitoso per coloro che verranno nella nostra isola”.

L’isola è molto rurale: non ci sono banche o bancomat e i negozi sono molto pochi con prodotti di base e verdure che crescono sull’isola, oltre al vino. L’isola è però dotata di elettricità e connessione internet. L’isola ha 3 villaggi principali: il capoluogo Potamos, Galanianá e Charchalianá. Anticitera è famosa nel mondo per un’antica macchina in bronzo scoperta in un relitto nell’aprile del 1900 da alcuni sub. Rinominata la “Macchina di Anticitera”, si tratta di un antico computer analogico utilizzato per prevedere le posizioni astronomiche e le eclissi. Realizzatao intorno al 150-100 a.C. e in grado di prevedere questi eventi con decenni di anticipo, è considerata uno dei più grandi tesori scientifici mai scoperti.

Anche se viene data priorità alle famiglie greche, l’opportunità è aperta anche a persone di altra nazionalità. Secondo le notizie locali, 4 famiglie hanno già ricevuto l’approvazione per partecipare al programma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutta la bellezza dell’isola, fatta di case bianche, acque blu cristalline e il classico clima mediterraneo. Un vero paradiso di tranquillità, lontano dallo stress e dal caos del mondo odierno per chi fosse interessato.