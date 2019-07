Un’intera isola in vendita per meno di 500.000 dollari: un paradiso in mezzo all’oceano [FOTO]

Avere una casa sulla spiaggia potrebbe essere un sogno per molte persone, un sogno anche accessibile, ma avere una casa sulla spiaggia di un’intera isola di vostra proprietà sarebbe tutta un’altra storia. Questo sogno potrebbe diventare realtà grazie ad una piccola isola al largo della costa del Belize, nell’America Centrale, attualmente in vendita per soli 465.000 dollari. La Stann Creek Island si trova circa 19km al largo della costa di Hopkins e sembra proprio un paradiso in terra: le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo ispirano tranquillità e relax sono alla vista.

L’isola, presente nella lista di 7th Heaven Properties, ha 4 bungalow (due singoli e due doppi). Costruiti nel 2014, ogni bungalow può contenere due letti matrimoniali, un bagno, una grande cucina e una sala da pranzo. L’intera isola è ecologica: è principalmente alimentata utilizzando l’energia solare ma ha anche un generatore di riserva in caso di emergenza. Nonostante l’isola si estenda per soli 0,135 acri, la proprietà è completamente circondata da acque cristalline che vi faranno sentire costantemente in vacanza. Grazie alla sua posizione in mezzo all’oceano, è la località ideale per tutti i tipi di sport acquatici, come sci d’acqua, pesca e immersione. L’isola, inoltre, si trova a pochi minuti dalla barriera corallina del Belize, il secondo sistema corallino più lungo del mondo.

L’annuncio suggerisce anche un’interessante prospettiva per i potenziali acquirenti: Stann Creek Island potrebbe essere il posto per una fuga paradisiaca o potrebbe essere convertita in un’attività commerciale come un resort su un’isola privata.