Italia-Cina, non solo la nuova “Via della Seta”: Energia, Tecnologia, Spazio, ecco quali sono i 29 accordi strategici firmati a Roma

Prosegue la visita a Roma del presidente cinese Xi Jinping, che oggi incontrerà a Villa Madama il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla presenza del quale è prevista la firma del protocollo sulla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative), che farà dell’Italia il primo dei paesi del G7 ad aderire all’iniziativa cinese. Ieri Italia e Cina hanno siglato 29 accordi, di cui 19 istituzionali e 10 commerciali. Ieri Xi ha incontrato nel pomeriggio i presidenti di Senato e camera dei Deputati, rispettivamente Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, dopo un lungo bilaterale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. I due presidenti hanno sottolineato la necessità dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina, attraverso il rafforzamento della cooperazione nel settore delle infrastrutture, del trasporto marittimo, degli scambi culturali e del turismo, con l’adesione dell’Italia alla Nuova via della seta nel contesto pero’ delle linee guida tracciate dall’Unione europea.

L’accordo tra Italia e Cina agevolera’ l’esportazione di prodotti cinesi verso l’Europa occidentale: questo nuovo sviluppo non dovrebbe stordire nessuno. E’ quanto affermato da Bobby Naderi, giornalista di attualita’ politica che all’emittente cinese “Cgtn” ha spiegato che la decisione dell’Italia di aderire al progetto rappresenta un successo diplomatico. “Gli oppositori non possono trovare un’alternativa per la Bri (Belt and Road, Nuova via della seta), il piu’ grande progetto di sviluppo sulla terra, che e’ specificamente progettato per promuovere gli interessi economici, politici e diplomatici di molti paesi in ogni angolo del globo. Non hanno programmi alternativi per sostituire i massicci progetti infrastrutturali che attraversano l’Asia, il Medio Oriente, l’Africa e l’Europa“, ha sottolineato il giornalista.

“Le nuove operazioni aiuteranno l’Italia ad attrarre investimenti, esportare prodotti italiani nei mercati cinesi e creare nuove opportunità di lavoro. Il resto, naturalmente, è costituito da preoccupazioni inventate, da rivendicazioni e sospetti politicamente motivati. Come nel caso degli Stati Uniti che sostengono che la Cina vuole ‘rompere le fila’ nell’Ue o che il gigante delle telecomunicazioni Huawei potrebbe usare la sua tecnologia 5G di prossima generazione per spiare in Italia“, ha aggiunto Naderi, secondo cui il viaggio di Xi in Europa non e’ un tentativo di accrescere il peso economico e l’influenza politica di Pechino. “Il leader cinese cerca di promuovere il dialogo e trovare punti di convergenza tra Europa e Cina. Pechino ha investito molto nei progetti infrastrutturali Bri come ferrovie, strade e porti in tutto il mondo. Non ha senso dal punto di vista economico sacrificare un investimento cosi’ massiccio solo per ‘rompere i ranghi ed esercitare un’influenza in Europa“, ha ribadito il giornalista.

Italia-Cina: gli accordi firmati durante la visita di Xi Jinping a Roma

I governi di Italia e Cina hanno firmato ieri a Villa Madama, nell’ambito della visita a Roma del presidente cinese Xi Jinping, una serie di accordi bilaterali per rafforzare la cooperazione bilaterale, commerciale e culturale tra i due paesi. All’evento e’ stato firmato il memorandum d’intesa sulla collaborazione nell’ambito della Via della Seta Economica e dell’Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo tra il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) He Lifeng. Di Maio ha poi firmato con il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi un protocollo d’intesa per la promozione della collaborazione tra startup innovative e tecnologiche tra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese. Sempre il vicepremier italiano ha firmato con il ministro del Commercio Zhong Shan un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore del commercio elettronico.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha sottoscritto con il ministro Esteri cinese un accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. A firma del ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio e dell’ambasciatore cinese a Roma Li Ruiyu, un protocollo sui requisiti fitosanitari per l’esportazione di agrumi freschi dall’Italia alla Cina. Due gli accordi firmati dal ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali Alberto Bonisoli: il primo con il direttore dell’Amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu Yuzhu sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione; il secondo con il ministro della Cultura e del Turismo Luo Shugang per la restituzione di 796 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale cinese.

Un totale di 3 intese sono state poi sottoscritte tra il ministro della Salute Giulia Grillo e l’ambasciatore Li Ruiyu: il piano di Azione sulla collaborazione sanitaria tra ministeri dei due paesi; un protocollo tra il ministero italiano e l’amministrazione generale delle Dogane cinese in materia di ispezione, quarantena e requisiti sanitari per l’esportazione di carne suina congelata dall’Italia alla Cina; un protocollo sui requisiti sanitari per l’esportazione di seme bovino dall’Italia alla Cina. Sempre per rafforzare le relazioni tra i due paesi, il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e il viceministro degli Esteri Wang Chao hanno firmato un memorandum d’intesa sulle consultazioni bilaterali. Il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni ha poi sottoscritto con il direttore dell’amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu Yuzhu un memorandum di intesa sul progetto di gemellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti italiani e cinesi iscritti nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco. Un memorandum di Intesa tra il ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca italiano e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tecnologia e Innovazione e’ stato firmato da capo del dipartimento dell’Universita’ e della Ricerca del ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara e l’ambasciatore Li.

Due gemellaggi sono stati inoltre sottoscritti a Villa Madama: tra la citta’ di Verona e quella di Hangzhou per la promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei rispettivi siti iscritti nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco a firma del sindaco di Verona, Federico Sboarina e del vicesindaco di Hangzhou Miao Chengchao; un gemellaggio tra l’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il comitato di gestione per il patrimonio dei “Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani” dello Yunnan volto alla promozione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti iscritti nelle liste del patrimonio mondiale Unesco italiani e cinesi, firmato dal presidente dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Gianfranco Comaschi e dall’assessore ai Beni Culturali della Provincia dello Yunnan Yang Decong.

Un protocollo di intesa tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e la China National Space Administration sulla cooperazione relativa alla missione “China Seismo-Electromagnetic Satellite 02” (Cses-02) e’ stato sottoscritto tra il commissario straordinario dell’Asi Piero Benvenuti e il vicedirettore della China National Space Administration Zhang Jianhua. Due accodi sono relativi allo sviluppo della cooperazione tra i media di Italia e Cina: un memorandum di intesa tra Rai-Radiotelevisione italiana e China Media Group a firma dell’amministratore delegato Fabrizio Salini e del direttore generale Shen Haixiong; accordo sul servizio italiano Ansa-Xinhua sottoscritto tra l’amministratore delegato Stefano De Alessandri e il presidente dell’agenzia di stampa ufficiale cinese Cai Mingzhao. Infine il vicepresidente di Torino World Affairs Institute (T.wai) e direttore di TOChina Hub Giovanni Andornino e il vicesegretario generale di China Development Research Foundation Fang Jin e il presidente di China Global Philanthropy Institute Wang Zhenyao hanno firmato un memorandum of understanding per la cooperazione tra i due istituti.

I rappresentanti di Italia e Cina hanno firmato poi una serie di accordi commerciali. L’intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Bank of China Limited, a firma dell’amministratore delegato di Cdp Francesco Palermo e del presidente dell’istituto cinese Chen Siqing, che ha siglato poi anche un memorandum of understanding sul partenariato strategico con Eni, sottoscritto dall’Ad Claudio Descalzi. Un altro accordo riguarda la collaborazione tecnologica sul Programma di Turbine a Gas tra Ansaldo Energia e China United Gas Turbine Technology Co.-Ugtc (societa’ controllata da Spic-State Power Investment Corporation), firmato tra l’Ad Giuseppe Zampini e il presidente Qian Zhimin. Ansaldo Energia ha inoltre firmato un contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengang con Benxi Steel Group Co., e Shanghai Electric Gas Turbine Co.

Altro memorandum of understanding e’ stato sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Silk Road Fund Co, firmato da Fabrizio Palermo, dall’Ad di Snam Marco Alvera’ e dal general manager cinese Wang Yanzhi. Un’intesa di cooperazione strategica e’ stata sottoscritta tra agenzia Ice e Suning.com Group Co per la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Cina, a firma dei presidenti Carlo Maria Ferro e Zhang Jindong. Accordo di cooperazione firmato tra il presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone Zeno D’Agostino e il presidente di China Communications Construction Company (Cccc) Song Hailiang.

La compagnia cinese Cccc ha poi sottoscritto un accordo di cooperazione con il commissario straordinario per la Ricostruzione di Genova, l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, firmato dal presidente Paolo Signorini. L’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha firmato un memorandum of understanding con il governo popolare della citta’ di Tsingtao, siglato per la parte cinese dal vicesindaco Liu Jianjun. Infine il gruppo Danieli & C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering hanno firmato un accordo per l’installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaigian.