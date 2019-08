Il momento in cui un enorme treno merci deraglia a tutta velocità: perso tutto il carico [FOTO e VIDEO]

I vigili del fuoco della Repubblica Ceca hanno rilasciato le immagini riprese da un drone che mostrano le conseguenze del deragliamento di un treno merci vicino Marianske Lazne, a circa 12 km dal confine tedesco. Il treno merci, che trasportava rocce calcaree, è deragliato tra Chodova Plana e Maranske Lazne. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo, potete vedere le rocce calcaree sparse tutte intorno ai vagoni. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Un portavoce della Czech Rail Safety Inspection ha dichiarato che sono deragliati 13 vagoni in totale e che i danni al treno e ai binari sono stati stimati in 29 milioni di corone ceche, equivalenti a circa 1,3 milioni di dollari. È in corso un’indagine per accertare la causa dell’incidente. Le autorità dichiarano che i dati preliminari suggeriscono che il treno stesse viaggiando al triplo della velocità consentita su quel tratto dei binari.