Kenya: si apre una mega frattura nella Rift Valley, segno che il continente africano un giorno potrebbe dividersi [GALLERY]

Secondo quanto riportato, le autorità dei trasporti danno spesso la colpa alla frattura per i problemi alle infrastrutture, compresa una nuova rete ferroviaria. Secondo fonti locali, nei giorni successivi alla formazione della frattura, lo squarcio è stato riempito con un mix di cemento e rocce ed è stato riutilizzato come strada.

Alla fine, la placca somala potrebbe separarsi completamente da quella nubiana e formare una massa terrestre separata, paragonabile al Madagascar o alla Nuova Zelanda. Fortunatamente, per coloro che vivono nella zona, la separazione non è prevista prima di 50 milioni di anni , ma gli effetti di tale separazione continueranno a farsi sentire.

Il geologo David Adede ha dichiarato che la frattura probabilmente in precedenza era riempita dalla cenere vulcanica del vicino Monte Longonot. Questo significa che lo spazio si è creato solo quando le piogge hanno lavato via la cenere. Secondo quanto riportato, la frattura si è aperta rapidamente. Un residente ha visto lo squarcio aprirsi attraverso la sua casa. È a malapena riuscito a raccogliere alcuni effetti personali prima che l’abitazione crollasse.

Dopo un periodo di intense piogge, la strada Mai Mahiu-Narok, in una regione a ovest di Nairobi, in Kenya , è stata divisa da un’enorme frattura di circa 20 metri d’ampiezza e 50 di profondità in alcuni punti.

