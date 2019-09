Kitesurfer riprende casualmente una spettacolare palla di fuoco nel cielo dietro di lui [FOTO e VIDEO]

Il kitesurf è senza dubbio uno sport che dà tanta adrenalina, ma un uomo ha ottenuto molto più di quanto potesse immaginare dalla sua uscita in mare. Dorian Cieloch, kitesurfer di Bremerhaven, Germania, si trovava nel Mare del Nord il 12 settembre scorso, quando una luminosissima meteora si è presa la scena nel video che lui stava realizzando e che trovate in fondo all’articolo. Nelle incredibili immagini, che Cieloch ha postato su YouTube, si vede la palla di fuoco sfrecciare nel cielo dietro di lui per pochi secondi. La meteora appare nell’angolo in alto a destra come una palla di luce seguita da una scia arancione brillante mentre scende sullo sfondo (vedi foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo).

Solo dopo aver postato il video sui social, si è accorto di cosa aveva registrato grazie ai commenti degli altri utenti. Cieloch ha dichiarato: “Quello che è davvero divertente è che proprio nel momento giusto, ho puntato la videocamera verso di me e stavo riprendendo quello che c’era dietro di me perché volevo dire qualcosa. Solo dopo averlo caricato su YouTube, ho visto le persone commentare su quello che avevo ripreso e ho pensato: Wow, è davvero un’enorme coincidenza”. Il kitesurfer ha spiegato di non essersi accorto di cosa stesse succedendo perché non ha sentito nulla quando la meteora è entrata nell’atmosfera. Per contro, molte altre persone non solo l’hanno vista, ma hanno anche sentito un forte rumore.

Il video è stato ripubblicato dall’American Meteor Society, che l’ha descritto come “un video abbastanza insolito per questo tipo di eventi”. Secondo l’American Meteor Society, la meteora stava viaggiando da sud-est verso nord-ovest, terminando il suo volo a sud della città di Rens, in Danimarca. Secondo l’International Meteor Organization, che ha ricevuto 550 report da Paesi Bassi e Germania, la meteora stava viaggiando a 18,5km/s. Con una presunta densità di 3000kg/m³, questo corrisponderebbe a dimensioni di circa 2 metri. La palla di fuoco è stata registrata anche da CNEOS/NASA, che ha stimato l’energia emessa dall’evento in 0,48kt.

Le meteore entrano nella nostra atmosfera regolarmente, bruciando al momento del loro ingresso, motivo che vale le definizioni di “stelle cadenti” o “palle di fuoco”. La NASA spiega: “L’atmosfera della Terra ci proteggere dalla moltitudine di piccoli detriti, grandi come granelli di sabbia o sassolini, migliaia dei quali colpiscono il nostro pianeta ogni giorno. Le meteore nel cielo notturno sono prove visibili di questi piccoli detriti che bruciano nell’atmosfera. Infatti, fino ad un diametro di circa 10 metri, la maggior parte dei meteoroidi rocciosi vengono distrutti nell’atmosfera nelle esplosioni termiche”.

Rudiger Jehn, analista dell’ESA, ha confermato l’autenticità del video, dicendo che è possibile che sia stato un detrito spaziale di una precedente missione che è bruciato rientrando nell’atmosfera, ma ha aggiunto: “Personalmente credo che in realtà sia stato un asteroide che è entrato nella nostra atmosfera e che è stato visto bruciare”. È possibile che alcuni pezzi dell’oggetto siano sopravvissuti e siano caduti da qualche parte nel Mare del Nord.