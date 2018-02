1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tutti con il naso all’insù ieri sera, per ammirare la meravigliosa e rara eclissi della SuperLuna rossa e blu. Per la prima volta dopo 35 anni una luna blu, in quanto seconda luna piena del calendario mensile, si è sincronizzata con un’eclissi totale di luna, detta luna rossa a causa della sua tonalità rossa.

