Domenica d’Inverno in Sila dopo l’abbondante nevicata di Sabato [GALLERY]

Le immagini della gallery a corredo dell’articolo arrivano direttamente dal Parco Nazionale della Sila tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Longobucco. La neve ha nuovamente imbiancato l’altopiano della Sila dove nello scorso settimana sono caduti dai 20 ai 50 cm di neve fresca specie sopra i 1600 metri e in alcuni versanti. Le immagini ci giungono dal cuore del Parco Nazionale della Sila tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Longobucco in provincia di Cosenza dove in alcune zone sono caduti dai 35 ai 45 cm di neve fresca. Transito obbligatorio con pneumatici invernali o catene montate in particolare sulla Sp 208 tra Germano di San Giovanni in Fiore e Longobucco. All’opera i mezzi del centro viabilità della Provincia di Cosenza con base a San Giovanni in Fiore che senza sosta stanno mantenendo pulite tutte le strade di competenza a dimostrazione dell’utilità dei servizi delle bistrattate province. Le fantastiche immagini come sempre ci sono state mandate da uno dei nostri più affezionati lettori e collaboratori, Gianluca Congi, profondo conoscitore del territorio della Sila.